Greil: Beleidigende Mails

Im Rathaus stehe seit dem Streit in diesem Zusammenhang das Telefon kaum noch still, so Kleinmann. "Wir kriegen Anrufe ohne Ende", sagt er. Es kämen auch unzählige E-Mails. Darunter sei viel Bestätigung für das Vorgehen Fundkes und Kritik an der Entscheidung Greils. Dieser bekommt nach eigenen Angaben auch persönlich beleidigende, zumeist anonyme Mails zugeschickt. "Da ist viel Sozialneid und Rassismus dabei." Er werde aber auch als "Bückling" und "Handlanger" des Landratsamtes beschimpft.