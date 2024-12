Verteilt in den Häusern: Friedenslicht ist in Vesser angekommen

Das Friedenslicht ist nun auch in Vesser angekommen. Almuth Ehrhardt hat es am vergangenen Sonntag in einer Laterne aus Schmiedefeld mitgebracht, damit es sich auch in Vesser immer weiter verbreiten möge. Am Ortseingang wurde es nachmittags von Vesserer und Schmiedefelder Bürgern in Empfang genommen und durch den frisch verschneiten Ort zur Kirche getragen. Wer sich unterwegs das Friedenslicht ins Haus holen wollte, war herzlich dazu eingeladen. Auch an der Dorfkirche wurde dessen Ankunft bereits erwartet. Dort hielt Almut Ehrhardt eine Andacht, die sie zugleich musikalisch auf der Querflöte untermalte.