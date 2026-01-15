Gegen eine Nichtzulassung zur Konferenz hatte die AfD-Fraktion auch geklagt. Die Klage wurde im Dezember abgewiesen, wie das Landgericht München I bestätigte. Die AfD verzichtet nach Kochs Angaben darauf, Berufung einzulegen,und hofft deshalb darauf, dass auch Alice Weidel und Markus Frohnmaier eingeladen werden. Die AfD-Partei- und Fraktionschefin und der außenpolitische Sprecher der Fraktion haben bisher nach eigenen Angaben keine Einladungen erhalten.