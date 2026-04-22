Verteidigungsindustrie: KNDS startet neue Produktionsstraße für Radpanzer Boxer

München (dpa/lby) - Der Rüstungskonzern KNDS hat in München eine neue Produktionsstraße für das Radfahrzeug Boxer eingeweiht. Dort sollen bis zu 10 Fahrmodule pro Monat hergestellt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Je nach Aufsatz können sie verschiedensten Zwecken dienen - vom Schützenpanzer, in der Bundeswehr fungiert er unter dem Namen Schakal - über Haubitzen bis hin zum Ambulanzfahrzeug.