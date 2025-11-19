München (dpa/lby) - Auch wenn die Einführung einer Wehrpflicht der bayerischen Wirtschaft Schwierigkeiten bereiten dürfte, stellt sie sich klar hinter das Konzept. Wenn dadurch Auszubildende und Arbeitskräfte fehlten, sei das zwar schlecht, sagte vbw-Präsident Wolfram Hatz. Der Verteidigungsgedanke müsse aber oberste Priorität haben. Auch das jetzt von der Bundesregierung gefundene Modell sei sinnvoll.