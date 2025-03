München/Berlin - Eine Zustimmung Bayerns im Bundesrat zu den Schuldenplänen von CDU, CSU und SPD verstößt nach Ansicht der Jugend der Freien Wähler (JFW) gegen den bayerischen Koalitionsvertrag. "Was in Berlin verhandelt wird, verstößt in Bayern gegen den Koalitionsvertrag", teilte der Landesvorstand der JFW in München mit. Sie forderten eine Ablehnung Bayerns in der Länderkammer. "Wir sind der Meinung, dass die Freien Wähler das halten sollen, was die CSU verspricht."