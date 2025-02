München (dpa/lby) - Die Staatsregierung will mehr Technologieförderzuschüsse an die bayerischen Rüstungsunternehmen vergeben. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach von einer zweistelligen Millionensumme, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Die Ankündigung ist Teil eines Zehn-Punkte-Plans, den Aiwanger und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einem Runden Tisch mit Managern 35 in Bayern ansässiger Unternehmen veröffentlichten.