Röthenbach an der Pegnitz - Der Firmenchef des Rüstungsherstellers Diehl Defence, Helmut Rauch, hat das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz für die Bundeswehr begrüßt. "Das wird uns gewaltig helfen, dass wir die Infrastruktur weiter nach vorne bringen können", sagte Rauch bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im Diehl-Werk in Röthenbach an der Pegnitz bei Nürnberg.