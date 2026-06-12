Berlin - Nach der Unternehmens-Initiative zur Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) betont, dass noch keine Entscheidung über mögliche Projektzusagen gefallen sei. "Ich freue mich sehr über diese Initiative, es braucht jetzt Initiativen genau dieser Art", sagte Pistorius auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin. "Aber wir müssen sehr genau gucken, wer kann was mit wem und wie schnell und zu welchen Kosten und mit welcher Beteiligung der deutschen Industrie." Von einer Entscheidung sei man daher noch ein Stück entfernt.