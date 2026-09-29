Verteidigung Nordkap bis Schwarzes Meer - Nato-Übung mit Ukraine-Infos

Wiesbaden - Angesichts der Furcht vor Russland wollen die Nato und die US-Armee bei ihrer jährlichen Militärübung "Avenger Triad" vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer noch enger, rascher und innovativer zusammenarbeiten. An der Übung vom 6. bis 15. Oktober nehmen rund 2.000 Soldaten aus zahlreichen Nato-Staaten teil, wie Generalmajor Björn Schulz von der Bundeswehr am Hauptquartier des US-Heeres für Europa und Afrika in Wiesbaden mitteilte. Mit hochmoderner Technik und Kommunikation über Handys in Echtzeit liege jederzeit ein glasklares Lagebild vor.