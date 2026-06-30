Verteidigung: Kaufbeuren wird Standort für deutsches Raketenabwehrsystem

"Mit der Verortung des Radarsensors Süd des Waffensystems Arrow im Großraum Kaufbeuren haben wir gemeinsam eine Entscheidung von strategischer Bedeutung getroffen", sagte Generalleutnant Holger Neumann.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe vor Augen geführt, dass militärische Bedrohungen wieder Realität geworden seien. "Der Krieg ist zurück in Europa. Gleichzeitig beobachten wir weltweit eine zunehmende Verbreitung und Weiterentwicklung ballistischer Raketen. Deutschland muss auf diese Entwicklung reagieren und das haben wir." Das neue System ermögliche eine frühzeitige Warnung, es handele sich um ein rein defensives System.