Breitenworbis (dpa/th) - Die Unterstützung von Soldaten durch zivile Organisationen funktioniert, doch es gibt in Details noch Verbesserungspotenzial. Das ist das vorläufige Ergebnis einer größeren Bundeswehrübung. Beispielsweise habe sich nach dem Eintreffen von zwei Marschkolonnen auf einem Gelände der Autobahnmeisterei Breitenworbis (Eichsfeld) gezeigt, dass die Ausschilderung dort noch besser sein könnte, sagte der Sprecher des Landeskommandos Thüringen, Oberstleutnant Claus Richter, der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte vor allem für solche Fälle, in denen ausländische Soldaten Teil solcher Marschkolonnen seien.