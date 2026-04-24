900 Soldaten üben Verlegung

Die Bundeswehr trainiert seit Mittwoch mit einer "Hesse-Thuringia-Exercise" (kurz: Hethex) genannten Übung die Verlegung von Soldaten und Großgerät über deutsche Straßen. An der Übung nehmen etwa 900 deutsche und US-amerikanische Soldaten teil, die bei ihren Märschen über mehrere Autobahnen etwa durch Polizei, Feuerwehr, Landratsämter und Autobahnmeistereien unterstützt werden – zum Beispiel, indem zivile Liegenschaften zum Tanken genutzt werden oder die Soldaten dort Essen und Trinken erhalten. Nach Bundeswehrangaben ist "Hethex 2026" die erste länderübergreifende Übung dieser Art in Deutschland. Sie wird gemeinsam von den Bundeswehr-Landeskommandos in Hessen und Thüringen verantwortet.