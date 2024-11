Trump "kein Risiko für uns"

Unter einem Präsidenten Donald Trump "sehen wir kein Risiko für uns", sagt Deutschlandchef Stefan Thomé. Airbus Helicopters sei als Arbeitgeber in den republikanisch regierten Staaten Texas und Mississippi vor Ort und betrachte sich auch als US-Unternehmen. Zudem wolle und brauche das US-Militär diese sehr leisen Hubschrauber. In Trumps erster Amtszeit habe es keine Änderung der Nachfrage gegeben. Aktuell lägen noch Bestellungen für einige Dutzend H145-Hubschrauber vor, und Airbus Helicopters nehme gerade neben drei Konkurrenten an einer Ausschreibung des US Marine Corps für unbemannte Frachthubschrauber teil.