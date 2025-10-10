Berlin/Düsseldorf - Zur Stärkung der Drohnenabwehr plant die Bundeswehr einem Medienbericht zufolge eine Großbestellung des Geschützturmsystems Skyranger bei der Firma Rheinmetall. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise des Bundesverteidigungsministeriums und mit den Vorgängen vertrauten Personen aus dem industriellen Umfeld berichtet, sollen noch in diesem Jahr mehr als 600 Abwehrsysteme beim Düsseldorfer Rüstungskonzern bestellt werden. Der Auftragswert samt dazugehöriger Fahrzeuge werde auf mehr als neun Milliarden Euro beziffert.