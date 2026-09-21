Verteidigung Angst vor Moskau - Nato testet Drohnen-Netzwerk in Wiesbaden

Wiesbaden - Kürzlich haben Eurofighter erstmals eine Drohne über Litauen abgeschossen. Und im August kam es zu einem Anschlagsversuch mit einer Sprengdrohne am Flughafen Leipzig/Halle. Im Natogebiet greift die Furcht vor Drohnenattacken um sich. Das Verteidigungsbündnis reagiert darauf - etwa am Hauptquartier des US-Heeres für Europa und Afrika in Wiesbaden. Auch hier erweitert die Nato eine zentrale IT-Architektur (Data Backbone) und verbindet damit ein Netzwerk aus Drohnen, Sensoren und anderen KI-gestützten Tools, um notfalls unverzüglich auf Attacken reagieren zu können.