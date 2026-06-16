Verteidiger bleibt: Routinier Hübner verlängert Vertrag in Wiesbaden

In der Spielzeit 2024/2025 kam er aufgrund eines Innenbandrisses im Sprunggelenk nur auf acht Drittliga-Partien, in der abgelaufenen Saison brachte er es auf 21 Pflichtspiel-Einsätze. Zum Saisonende wurde der 35-Jährige von einer Gehirnerschütterung ausgebremst.