Versuchtes Tötungsdelikt: Zeuge findet schwer verletzten Mann – Festnahme am Tatort

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Das Opfer - ein 19-Jähriger - kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge fand ihn im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Neuburg an der Donau und rief die Einsatzkräfte. Den mutmaßlichen Täter nahmen die Beamten noch am Tatort fest. Diesen habe er nicht verlassen, sagte eine Polizeisprecherin.