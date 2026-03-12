Versuchtes Tötungsdelikt: Zeuge findet schwer verletzten Mann – Festnahme am Tatort

 
Nach einem versuchten Tötungsdelikt bleibt der mutmaßliche Täter am Tatort und wird festgenommen. Das Opfer kommt mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen am Tatort fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Das Opfer - ein 19-Jähriger - kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge fand ihn im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Neuburg an der Donau und rief die Einsatzkräfte. Den mutmaßlichen Täter nahmen die Beamten noch am Tatort fest. Diesen habe er nicht verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. 

Ob sich Opfer und Täter gekannt haben, ist derzeit nicht bekannt. Laut der Polizeisprecherin äußert sich der 40 Jahre alte Verdächtige bislang nicht zur Tat.