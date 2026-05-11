Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in München

München (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung mit einer Frau in München verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Er habe am Sonntagabend Stichverletzungen am Oberkörper erlitten, teilte die Polizei mit. Demnach wurde die tatverdächtige Frau im Alter von 28 Jahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Die beiden sollen sich in der Wohnung eines Bekannten gestritten haben. Der verletzte Mann habe noch den Rettungsdienst verständigt, bevor er bewusstlos geworden sei. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. Die 28-Jährige sei leicht verletzt.