 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in München

Versuchtes Tötungsdelikt Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in München

Ein Streit in einer Wohnung endet dramatisch: Ein 38-Jähriger erleidet Stichverletzungen. Eine Frau wird festgenommen.

Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in München
1
Die Polizei nimmt die 28-Jährige fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung mit einer Frau in München verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Er habe am Sonntagabend Stichverletzungen am Oberkörper erlitten, teilte die Polizei mit. Demnach wurde die tatverdächtige Frau im Alter von 28 Jahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Die beiden sollen sich in der Wohnung eines Bekannten gestritten haben. Der verletzte Mann habe noch den Rettungsdienst verständigt, bevor er bewusstlos geworden sei. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. Die 28-Jährige sei leicht verletzt.

Nach der Werbung weiterlesen

Hintergründe der Tat unklar

Der 38-Jährige und die 28-Jährige sollen sich gekannt haben - ihre genaue Beziehung sei jedoch unbekannt. Der genaue Tatverlauf, Tathintergrund und Tatmotiv seien bislang unklar, so ein Sprecher. Es sei noch offen, ob die Frau dem Haftrichter vorgeführt werden solle. Die Polizei könne aus ermittlungstaktischen Gründen nichts zur Tatwaffe sagen.