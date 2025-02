München (dpa/lby) - Nachdem er seine Eltern in deren Münchner Wohnung schwer verletzt haben soll, ist ein 28-Jähriger in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter erließ am Nachmittag den Unterbringungsbefehl, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.