Gefährliche Stichverletzungen

Der Mann soll bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) in der Nacht zu Mittwoch einem 36-Jährigen so schwere Stichverletzungen zugefügt haben, dass dieser im Krankenhaus notoperiert werden musste. Inzwischen befinde sich der Betroffene außer Lebensgefahr, so die Polizei. Der Tatverdächtige sei am Mittwochvormittag in einer Wohnung in Bad Langensalza entdeckt worden.