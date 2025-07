Hilpoltstein (dpa/lby) - Bei einem heftigen Streit am Autohof in Hilpoltstein (Landkreis Roth) soll eine Frau einen Bekannten vorsätzlich überfahren haben. Der 26-jährige Mann und die 43-jährige Frau seien bei dem Vorfall am späten Donnerstagabend zusammen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.