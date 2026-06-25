Am Landgericht Meiningen ist in dieser Woche der Prozess um einen eskalierten Streit, der in einer fast tödlichen Messerattacke endete, abgeschlossen worden. In einer Gemeinschaftsunterkunft in Gerstungen an der Werra sollen in einer Nacht im vergangenen Dezember zwei Männer, sehr wahrscheinlich beide nicht nüchtern, aneinandergeraten sein, nicht zum ersten Mal. Was wohl, so hat es ein Zeuge genannt, mit „ein bisschen Tralala“ angefangen hat, muss schnell dramatisch aggressiv geworden sein.