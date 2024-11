Ulm - Einem jungen Mann wird vorgeworfen, seinen ehemaligen Lehrer aus Rache mit einer Art Baseballschläger massiv auf den Kopf geschlagen zu haben. Am Mittwoch (8.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen den Angeklagten am Landgericht Ulm. Der 23-Jährige hatte nach Darstellung der Anklage zugeschlagen, weil der Lehrer gegenüber anderen Schülern übergriffig gewesen sein soll. Dabei soll er zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass sein Opfer an den Verletzungen sterben könnte.