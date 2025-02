Speichersdorf (dpa/lby) - Nach einem versuchten Tötungsdelikt im Landkreis Bayreuth sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Den beiden Männern wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstag in Speichersdorf auf einen 29-Jährigen eingeschlagen zu haben, wie Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilten.