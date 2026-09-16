Zeuge verhindert Schlimmeres: Versuchter Mord an Tochter - Gericht urteilt gegen Mutter

Frau glaubte, dass Nachbarn sie vergiften wollten

Hinzu kamen Vorstellungen, die ebenfalls Teil ihrer Erkrankung waren. Die Frau glaubte etwa, Nachbarn würden sie mit Strahlung oder Autoabgasen vergiften. In der Untersuchungshaft zeigte sich nach Angaben der Kammer schließlich besonders deutlich, wie schwer ihre Erkrankung war. Eine Zellengenossin habe das Personal auf tägliche Panikattacken, Schreien und selbstverletzendes Verhalten aufmerksam gemacht.

Auch ihre Lebensumstände waren schwierig. Die 34-Jährige wurde in der Ukraine geboren und wuchs nach der Trennung ihrer Eltern teilweise in Heimen und einem Internat auf. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine floh sie nach Deutschland.

Mutter bat Jugendamt um Inobhutnahme der Tochter

In Deutschland geriet ihr Leben zunehmend unter Druck. Sie sprach kein Deutsch, lebte von Bürgergeld und hatte Schulden. Mehrfach zog sie innerhalb des Bodenseekreises um. Zuletzt lebte sie mit ihrer Tochter in einer Wohnung in Friedrichshafen - unweit des Bahnübergangs.

Dazu kamen Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung und wiederholte Kontakte zum Jugendamt. Die Mutter hatte dieses zeitweise selbst darum gebeten, ihre Tochter in Obhut zu nehmen, weil sie sich mit der Situation überfordert fühlte. Zwischenzeitlich geschah das auch, doch die Mutter bekam ihre Tochter wieder, da die psychische Erkrankung nicht bekannt war.

Nach Einschätzung des Gerichts kamen in den Monaten vor der Tat mehrere Belastungen zusammen. Die Angeklagte befindet sich bereits in der Psychiatrie. Ihre Tochter lebt nach Angaben des Gerichts in einer Pflegefamilie. Das Urteil ist rechtskräftig.