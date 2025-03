Die 25 Jahre alte Lieferantin habe am Samstag dem 26-Jährigen in seiner Wohnung in Geisenhausen seine Pizza übergeben. Als sie die Wohnung verließ, soll der Mann versucht haben, mit einem Messer auf die Frau einzustechen, hieß es. Die 25-Jährige konnte den Stich den Angaben zufolge mit der Hand abwehren und in ihr Fahrzeug flüchten. Sie verletzte sich leicht und alarmierte die Polizei.