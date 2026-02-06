Zudem nahm der Vergewaltiger Kontakt zu ihm unbekannten Frauen auf, die Wohnungen oder Zimmer vermieteten. Er überwältigte und betäubte sie, indem er ein mit einem Narkosemittel getränktes Tuch in ihr Gesicht hielt. So ging er auch bei seinem letzten Opfer vor, einer jungen Wissenschaftlerin aus Mannheim, die ihre Wohnung untervermieten wollte. Zwölf Stunden war sie an dem Tattag, dem 31. August 2024, bewusstlos. Als sie wieder zu sich kam, rief sie die Polizei. Knapp drei Monate später wurde der Täter festgenommen.