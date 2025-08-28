Versuchter Mord: Frau in Straßenbahn angezündet - Prozessbeginn im Oktober

Gera (dpa/th) - Weil er seine Ehefrau in einer Straßenbahn angezündet haben soll, steht ein 46-Jähriger ab Ende Oktober vor Gericht. Der Prozess wegen versuchten Mordes beginne am 23. Oktober, teilte das Landgericht Gera mit. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, am Morgen des 16. März dieses Jahres die Frau in einer Straßenbahn in Gera mit Benzin übergossen und angezündet zu haben, um sie zu töten.