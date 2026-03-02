„Verabscheuenswürdig“ und „menschenverachtend“: Es waren harte Worte, die Gehrens Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz im September des vergangenen Jahres für eine Tat wählte, die schlimm hätte enden können. Sechs Männer, so lautet der aktuelle Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Erfurt, sollen damals mit einer Feuerwerksbatterie einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im Ilmenauer Ortsteil verübt haben. Nun müssen sie sich dafür vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen versuchten Mordes und Beihilfe zum versuchten Mord erhoben.