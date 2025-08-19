 
Versuchter Femizid 81-Jähriger nach mutmaßlichem Angriff auf Ehefrau in U-Haft

Ein älteres Ehepaar gerät in Streit – dann greift er sie körperlich an. Die Einsatzkräfte rücken aus.

 
Versuchter Femizid: 81-Jähriger nach mutmaßlichem Angriff auf Ehefrau in U-Haft
Der 81-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Ein 81-Jähriger hat in Augsburg mutmaßlich versucht, seine Ehefrau zu ersticken. Wie die Polizei mitteilte, war es zwischen den Eheleuten zu einem verbalen Streit gekommen. Im Verlauf habe der Mann seine 77-jährige Frau körperlich angegriffen und versucht, sie zu ersticken. Das Opfer konnte sich demnach befreien und in Sicherheit bringen. Den Angaben zufolge erlitt sie bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Die Polizei nahm den 81-Jährigen nach dem Vorfall am Freitag fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er sitzt nun wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.