Versuchte Körperverletzung: Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden

Leinefelde-Worbis - In ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten haben Kinder im thüringischen Leinefelde-Worbis Metallnadeln gefunden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht präpariert wurden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Weil die Kinder am Samstagabend im Stadtteil Wintzingerode an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten. Eltern in der Region sollten die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder deshalb genau prüfen, bevor die Süßwaren gegessen werden, hieß es. Die Stadt Leinefelde-Worbis liegt im Kreis Eichsfeld.