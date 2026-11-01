 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden

Versuchte Körperverletzung Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden

In einer Stadt in Thüringen machen Kinder in ihrer Halloween-Ausbeute eine schreckliche Entdeckung. Woher die wohl präparierten Süßigkeiten stammen, ist bislang unklar.

Versuchte Körperverletzung: Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden
1
Warnung an Eltern: Halloween-Süßigkeiten sollten gründlich geprüft werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa

Leinefelde-Worbis - In ihren gesammelten Halloween-Süßigkeiten haben Kinder im thüringischen Leinefelde-Worbis Metallnadeln gefunden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Süßigkeiten mit Absicht präpariert wurden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Weil die Kinder am Samstagabend im Stadtteil Wintzingerode an zahlreichen Haustüren klingelten, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, woher die betroffenen Süßigkeiten genau stammten. Eltern in der Region sollten die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder deshalb genau prüfen, bevor die Süßwaren gegessen werden, hieß es. Die Stadt Leinefelde-Worbis liegt im Kreis Eichsfeld.

Nach der Werbung weiterlesen

Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurden Ermittlungen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In Rheinland-Pfalz berichtete die Polizei in der Nacht von einem ähnlichen Fund: In Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen entdeckte ein Junge zwei winzige Magnete, die an einem Kaubonbon angebracht waren. Auch hier wird ermittelt.