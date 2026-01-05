Vandalismus ist auch Geldinstituten kein Fremdwort mehr, lassen unzufriedene Bankkunden oder Vandalen ihren Frust oder ihre Zerstörungswut an Möbeln oder Technik in Servicebereichen aus und sorgen auf diese Weise für erheblichen Sachschaden. Für den Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank Thüringen Mitte, Peter Neuhaus, geht der jüngste Vorfall in der Filiale im Arnstädter Alexisweg aber deutlich über eine Sachbeschädigung hinaus, wie er im Gespräch mit der Lokalredaktion betont.