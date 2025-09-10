Das Spencer-Hill-Festival war kürzlich in Ilmenau nicht nur mit allerlei Aktionen auf dem Festival-Festhallengelände verbunden – es gab auch einen verkaufsoffenen Sonntag. Allerdings sind die Festivalbesucher den Ilmenauer Händlern nicht die Geschäfte eingerannt – die Reaktion auf den zusätzlichen Verkaufstag war verhalten. „Es war ein Versuch, der sich aber nicht bestätigt hat“, resümiert Ilmenaus Wirtschaftsförderer Sebastian Poppner im Gespräch mit dieser Redaktion zum zusätzlichen Einkaufstag. Die Annahme der Besucher des verkaufsoffenen Sonntags sei geringer gewesen als gedacht.