Seit Uwe Heiser als erster Beigeordneter in Fambach die Amtsgeschäfte des erkrankten Bürgermeisters übernommen hat, gab es eine Mail, die ihm „übel aufgestoßen“ sei. Davon setzte er den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung in Kenntnis. In der Mail beschwert sich ein Bürger mit teils harschen Formulierungen beim Gemeinderat. Zum einen über den Versuch, den Verkehr über die B-19-Brücke per Ampel fahrradfreundlicher zu regeln, zum anderen über die Öffnungszeiten der Grünschnittstelle. Er habe vor verschlossenen Toren gestanden.