„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“, heißt es im vierten Akt von Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“. Roland Kaiser machte vor Jahrzehnten aus der Zeile einen Schlager, in dem es freilich um die Verlockungen einer allzu attraktiven Nachbarin geht. In Dietzhausen allerdings gibt es nun ein Nachbarschafts-Drama, in dem sich alles um die Glocken dreht. Und zwar die der Kirche.