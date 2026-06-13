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  4. Echte Schusswaffe? Wasserpistole sorgt für Polizeieinsatz

Verstoß gegen Waffengesetz Echte Schusswaffe? Wasserpistole sorgt für Polizeieinsatz

Ein 17-Jähriger hält in Lindau eine elektrische Wasserpistole aus einem Autofenster – und löst eine größere Polizeifahndung aus. Ein Passant vermutet eine Schusswaffe. Was dem Teenager nun droht.

Verstoß gegen Waffengesetz: Echte Schusswaffe? Wasserpistole sorgt für Polizeieinsatz
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Die Polizei konnte das verdächtige Auto nach kurzer Zeit aufspüren. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Lindau (dpa/lby) - Weil ein 17-Jähriger eine elektrische Wasserpistole aus einem Autofenster gehalten haben soll, ist es in Lindau zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Passant habe am Freitagabend die Polizei gerufen, weil er eine Schusswaffe vermutete, wie diese mitteilte. Unter Beteiligung der Grenz- und Bundespolizei sei daraufhin nach dem Auto des Jugendlichen gefahndet worden. 

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Streifenbeamte konnten den 17-Jährigen nach kurzer Zeit aufspüren und die einer Schusswaffe ähnelnde Wasserpistole sowie einen Schalldämpfer-Aufsatz sicherstellen. Bei der 19-jährigen Mitfahrerin sei zudem ein verbotenes Pfefferspray sichergestellt worden, hieß es. Beide Teenager müssen sich nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz verantworten. Den 17-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.