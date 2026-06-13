Verstoß gegen Waffengesetz: Echte Schusswaffe? Wasserpistole sorgt für Polizeieinsatz

Lindau (dpa/lby) - Weil ein 17-Jähriger eine elektrische Wasserpistole aus einem Autofenster gehalten haben soll, ist es in Lindau zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Passant habe am Freitagabend die Polizei gerufen, weil er eine Schusswaffe vermutete, wie diese mitteilte. Unter Beteiligung der Grenz- und Bundespolizei sei daraufhin nach dem Auto des Jugendlichen gefahndet worden.