Oberndorf am Lech (dpa/lby) - Ein Hund wurde bei der Jagd in Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) durch eine illegale Falle verletzt. Er stieß bei der Nachsuche von verletztem oder totem Wild auf sie, wie die Polizei mitteilte. Der Hund schnupperte am Samstagnachmittag an der Schlagfalle, die daraufhin auslöste.