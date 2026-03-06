Berlin - Nicht einmal jedes sechste Unternehmen in Deutschland, das für das Gemeinwesen wichtig ist, ist seiner Pflicht nachgekommen, sich beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu registrieren. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Zwei Wochen vor Ablauf der Frist am 6. März 2026 hätten sich lediglich 4.856 wichtige und besonders wichtige Einrichtungen beim BSI registriert. Eigentlich hätten sich rund 29.500 Unternehmen und Organisationen beim BSI eintragen lassen müssen, die in den kritischen Bereichen der Infrastruktur aktiv sind.