Die Stadt Suhl wird vorerst an ihrer Kameraüberwachung in der Innenstadt festhalten. Wie Steven Bickel, Leiter des OB-Büro mitteilte, habe die Stadt gegen einen im Dezember 2024 erlassenen Bescheid des Landesdatenschutzbeauftragten, der die seit 2022 praktizierte dauerhafte Überwachung jetzt plötzlich als nicht gesetzeskonform beanstandet und einen Rückbau der Anlagen fordert, Rechtsmittel eingelegt. Man strebe eine Klage beim Verwaltungsgericht Meiningen an, sagte Bickel, da ein Widerspruch gegen den Bescheid nicht zulässig ist. Derzeit prüften Juristen, inwieweit eine solche Klage Aussicht auf Erfolg habe. Eine Gerichtsentscheidung könnte auch anderen betroffenen Thüringer Städten, wie Erfurt, Klarheit über die Zulässigkeit des Einsatzes der Kameras bringen.