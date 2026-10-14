Verstoß gegen das Waffengesetz: Mit geladener Schusswaffe und Amphetamin auf der A9

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief laut Polizei zudem positiv auf Amphetamin und THC. Im nächstgelegenen Krankenhaus wurde dem Mann demnach Blut abgenommen. Er musste sich den Angaben zufolge wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz sowie wegen des Verdachts auf eine Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten. Nachdem er den Angaben der Polizei zufolge eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich gezahlt hatte, wurde er entlassen.