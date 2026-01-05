Verstorbener Biathlet: Bakkens Freundin erzählt von letztem Gespräch

Simpson-Larsen hatte am Sonntag die letzte Etappe der Tour de Ski gewonnen. Bakken habe eigentlich da sein und ihr zusehen wollen, sagte die Norwegerin im Interview. Das habe er ihr vor seinem Tod gesagt. Simpson-Larsens Freund, Bakkens Teamkollege Johan-Olav Botn, hatte den Biathleten am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavazè gefunden. Der 27 Jahre alte Bakken hatte sich zum Training in Italien aufgehalten. Bei seinem Auffinden trug er eine Höhentrainingsmaske. Die Todesursache steht noch nicht fest.