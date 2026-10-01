Wenn am Freitagabend das Simson-Theaterstück „Freiheit: Simson“ im Suhler Kultursaal Premiere feiert, stehen nach der Aufführung nicht nur die Schauspieler im Mittelpunkt. Wie die Veranstalter erklären, gibt es auch abseits der Bühne, im Foyer, einen kleinen weiteren Höhepunkt: Zwei E‑Schwalben, beide eigens für die Produktion gestaltet, beide mit zahlreichen Unterschriften, werden im Foyer erstmals präsentiert und stehen dann einige Tage lang zur Versteigerung.