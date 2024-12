Weimar (dpa/th) - Kunstliebhaber erwartet am Sonntag in Weimar eine spezielle Veranstaltung. Bei einer Kunstauktion für den guten Zweck kommen Werke berühmte Künstler unter den Hammer. Im Hotel Elephant Weimar sollen so Arbeiten unter anderem von Lyonel Feininger, Werner Tübke, Marc Chagall und Neo Rauch die Besitzer wechseln.