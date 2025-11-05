Versteigerung Geheimer Münzschatz aus dem Garten kommt unter den Hammer

Goldmünze fast wie ein Bierdeckel groß - für gut eine Million

Viel kommt etwa von dem amerikanischen Banker Waldo Newcomer, der eine große Sammlung hatte, im Zuge der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre aber in Finanznot geriet und verkaufen musste. Dazu gehört das Sahnestück der Versteigerung, besagte Münze, die fast so groß wie ein Bierdeckel ist. Sie steht mit 1,25 Millionen Franken (rund 1,35 Mio. Euro) Schätzpreis im Katalog.

Sie besteht aus 346 Gramm Gold und zeigt Ferdinand III. (1608–1657), den König von Ungarn, Kroatien und Böhmen und späteren römisch-deutschen Kaiser. Er habe sie während des 30-jährigen Kriegs 1629 als Geschenk für einen hohen Würdenträger prägen lassen, sagt Stoess. Andere Fürsten ließen bedeutende Schlachten auf Münzen verewigen oder sich selbst mit Lorbeerkranz. Es sind unter anderem Münzen aus Augsburg, Würzburg, der Markgrafschaft Brandenburg, Preußen und Braunschweig-Lüneburg dabei.

Zu den persönlichen Favoriten des gebürtigen Hamburgers Stoess gehört die "Hamburg Portugalöser" von etwa 1560, mit einem Schätzpreis von 75.000 Franken. Es sei eine der ersten großen Goldmünzen, die in Deutschland produziert wurde, sagt er. Pensionär Stoess hat 28 Jahre im Münzhandel gearbeitet, ehe er die letzten neun Berufsjahre beim Münzkabinett der Staatlichen Museen Berlin war. Mitsteigern will er nicht. "Wenn man jahrelang mit den tollsten Münzen zu tun hatte, muss man nichts mehr besitzen", sagt er.

Museen sind klamm

Und: "Das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin wird sich nicht an der genannten Auktion beteiligen, da der Erwerbungsetat für dieses Jahr bereits ausgeschöpft ist", sagt ein Sprecher auf Anfrage. Es sei vor allem für die Sammlung zu Brandenburg und Preußen zuständig und da bereits ziemlich vollständig.