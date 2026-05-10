Zugegeben: Der Lehrbetrieb in Erfurt fällt vergleichsweise klein aus. Nur neun Studiengänge werden hier im Dualen Studium angeboten, vom Bachelor in Sozialer Arbeit bis zum Bachelor BWL-International Management. „Erfurt ist einer unserer kleinen Standorte“, gibt Rektor Holger Sommerfeldt denn auch zu. Gut eine Stunde nimmt er sich Zeit für ein Videogespräch, um seine Hochschule vorzustellen - die mit weitem Abstand größte in Deutschland.