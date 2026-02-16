Hamilton schüttelt mit dem Kopf

Freude am Fahren hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton in seinem ersten Jahr bei Ferrari nur bedingt. Das komplexe Energie-Management gefällt dem Engländer wie auch Verstappen nicht. "Kein Fan wird das verstehen. Es ist so komplex, so lächerlich komplex", schimpfte der siebenmalige Weltmeister.

Hamilton bezog sich vor allem auf den Einsatz der Software-Algorithmen, die die besten Zeitpunkte für Energie-Abgabe und -rückgewinnung bestimmen werden. "Ich hatte an einem Tag sieben Meetings. Es ist, als bräuchten wir einen Abschluss, um das alles komplett zu verstehen", spottete er.

Starts und Sicherheit

McLaren-Teamchef Andrea Stella macht sich indes Sorgen um die Sicherheit vor allem bei den Rennstarts, wenn die Fahrer den Ladedruck aufbauen müssen. Verpassen diese das richtige Timing, kann es zu Fehlstarts und im schlimmsten Fall zu frühen Kollisionen führen.

"Alle Teams und die Fia (Motorsportweltverband) sollten Verantwortung übernehmen, wenn es um die Anforderungen an das Startverfahren geht", sagte Stella und forderte konkrete Änderungen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Ampel-Sequenz zu verlängern, um den Fahrern genügend Zeit für den Ladevorgang zu geben.