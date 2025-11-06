Verständliche Wissenschaft: Wie Nanopartikel Krebszellen gezielter bekämpfen könnten

Göttingen - Die Doktorandin Naomi Weitzel von der Universität Regensburg hat den diesjährigen "LifeScienceXplained"-Preis gewonnen, der vom Labor- und Pharmazulieferer Sartorius aus Göttingen gestiftet wird. Wie Sartorius mitteilte, erklärte Weitzel aus Sicht der Jury ein komplexes Thema höchst verständlich: Wie Nanopartikel aus seltenen Erden schwaches Infrarotlicht in energiereiches Licht umwandeln – ein Prinzip, das künftig helfen könnte, Krebszellen gezielter zu zerstören. Jury-Sprecherin Viola Priesemann sagte, Weitzel zeige "anschaulich grundlegende Prinzipien der Physik und deren möglichen Nutzen für die Medizin".