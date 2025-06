Verspätungen und Ausfälle: Ulmer Stellwerk stundenlang kaputt - Züge fahren wieder

Ulm - Nach mehreren Stunden mit Verspätungen und Zugausfällen läuft der Bahnverkehr rund um Ulm und auf der wichtigen Strecke zwischen Stuttgart und München langsam wieder an. Ein Stellwerk in Ulm sei zeitweise komplett ausgefallen und habe inzwischen repariert werden können, sagte ein Bahnsprecher. Mit Umleitungen und einem Busverkehr habe das Unternehmen versucht, gestrandete Reisende an ihr Ziel zu bringen.