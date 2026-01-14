Verspätungen und Ausfälle: Bahn entschuldigt sich für Panne bei Entschädigungen

Berlin - Nach dem Wintersturm "Elli" ist es bei der Deutschen Bahn zu einer Panne bei der Bearbeitung von Rückerstattungen gekommen. "Aufgrund eines technischen Fehlers wurden Einreichungen nicht korrekt bearbeitet", teilt die Bahn bei Anruf ihrer Hotline für Fahrgastrechte mit. "Wir werden diese erneut bearbeiten und sie wie gewohnt per Mail oder per Post informieren." Für den Fehler bitte der Konzern um Entschuldigung.