Wegen Personalproblemen kann die Südthüringen-Bahn (STB) das Stellwerk in Schmalkalden nicht besetzen. Aus diesem Grund kommt es noch bis zum Sonntag zu mehreren Zugausfällen. So kann auf der Linie 43 zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis und der Gegenrichtung von 4.45 bis 7 Uhr und von 17.35 bis 23.10 Uhr kein Zug verkehren. Es kommt dadurch für Reisende auch zu Problemen, um Anschlusszüge zu erreichen. Ein Busnotverkehr wurde eingerichtet. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter am Service-Telefon der STB unter der Rufnummer (03693) 5 08 60 zur Verfügung.